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1 час назад

Йоханнес Клебо впервые на ЧМ-2023 остался без медали

Чемпионат.comиещё 2

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал четвёртым в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

Клебо впервые на ЧМ-2023 остался без медали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом, 26-летний норвежский спортсмен остался без медали впервые на этом мировом первенстве. Победу в мужской разделке одержал партнёр Клебо по сборной Симен Хегстад Крюгер. В тройку вошли ещё два представителя Норвегии — Харальд Эстберг Амундсен и Ханс Кристер Холунд.

Ранее Клебо завоевал золото ЧМ-2023 в Планице в спринте и в командном спринте, а также стал серебряным призёром в скиатлоне на 30 км.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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