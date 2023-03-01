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1 час назад

«Нужно забыть этот день». Клебо — о четвёртом месте в разделке на ЧМ-2023

Чемпионат.com

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо остался недоволен своим выступлением в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Нужно забыть этот день» — Клебо
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Напомним, Клебо занял четвёртое место в этой гонке, уступил бронзовому призёру соревнования Хансу Крситеру Холунду 0,9 секунды. Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Это плохо. Больше мне нечего сказать. Я был слишком медленным. Мне просто нужно забыть этот день», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4. 2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды. 3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 24,6. 4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.

Лыжный спорт,Йоханнес Хесфлот,
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