«Нужно забыть этот день» — Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо остался недоволен своим выступлением в гонке свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
Напомним, Клебо занял четвёртое место в этой гонке, уступил бронзовому призёру соревнования Хансу Крситеру Холунду 0,9 секунды. Победителем гонки стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.
«Это плохо. Больше мне нечего сказать. Я был слишком медленным. Мне просто нужно забыть этот день», — приводит слова Клебо NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4. 2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды. 3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 24,6. 4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.