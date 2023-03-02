«Ко мне нужен особый подход». Российская лыжница решила тренироваться отдельно от сборной

Юлия Ступак решила вернуться к Маркусу Крамеру, под чьим руководством достигла самых больших успехов в карьере.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Пекина, знаменитая российская лыжница Юлия Ступак уходит из группы Юрия Бородавко на самоподготовку. Менять группу и заново искать себя и свой путь в лыжах Юлии приходится не впервые. Правда, раньше её решения по этому поводу были вынужденными.

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В этот раз она уходит по своему желанию. Чувствует, что так будет лучше.

«Я уехала и нахожусь одна»

После запрета российского спорта на мировой арене немецкому тренеру Маркусу Крамеру, работавшему в России с 2015 года, пришлось отказаться от работы с нашей сборной, а его подопечные были вынуждены перейти в группы к российским тренерам или, как Сергей Устюгов, уйти на самоподготовку.

Юля Ступак, раскрывшаяся под руководством Крамера и ставшая олимпийской чемпионкой, перешла в группу Юрия Бородавко. Там она долго искала себя: в первой половине сезона приняла участие только на этапе Кубка страны, где выглядела, мягко говоря, своей уставшей копией. После этого лыжница вообще пропала с радаров. Как стало известно, Юля взяла перерыв на неопределённый срок и пропускала старты из-за эмоционального выгорания.

«Я уехала и нахожусь одна. Наедине со своими мыслями», – писала Ступак.

Примерно в это же время лыжница опубликовала очень трогательное поздравление для своего бывшего тренера Маркуса Крамера:

«Ты всегда говоришь мне: Юлия, ты уникальна. Твоя сила в твой голове, потому что для тебя нет границ возможного. С этими мыслями и убеждениями я становилась сильнее с каждым днём. Ты оказал мне такую же поддержку, как моя семья. Наши разговоры всегда доходят до глубины моего сердца. Ты видел меня, когда я была доброй, злой, весёлой и абсолютно сломленной. И всегда ты мне говоришь – это ерунда, мы со всем справимся! Я благодарна судьбе за тебя! С днём рождения, Маркус», – написала Ступак на своей странице в социальной сети.

«Свою карьеру я вижу только с одним человеком»

И именно с Крамером было связано яркое появление лыжницы на страницах прессы после долгого затишья. Юлию заметили на итальянских трассах Кубка мира её бывшие коллеги по лыжне. Елена Вяльбе успокоила болельщиков, заявив, что Ступак не собирается менять гражданство. Впрочем, всем было понятно, что Юлия приехала к своему бывшему тренеру, который в данное время возглавляет сборную Италии по лыжным гонкам.

В итоге в конце февраля Ступак вернулась в Россию на национальные соревнования. И на «Чемпионских высотах» в Малиновке сделала ожидаемое многими поклонниками лыж официальное заявление в эфире «Матч ТВ».

«После Олимпиады мне потребовалось время, которого мне не хватило. Плюс ни для кого не секрет, что я поменяла группу. Это тоже был важный фактор для меня, который дал наслоение. Как мне кажется, мне было крайне тяжело без Маркуса. Мне не стыдно это признавать. Я безумно люблю этого человека, я ему благодарна за всё до сих пор. Мы всё ещё почти каждый день на связи и общались летом, весной и осенью. Он знал всё, что происходит у меня в душе. Это был важный фактор, что я осталась без него. Это не п

У меня был такой момент, когда Маркус меня встретил в аэропорту, я очень сильно начала плакать, он тоже. И в этот момент мы просто друг к другу прижались и ревели минут пять. Я почувствовала, что тяжесть выходит из моей груди, я ему об этом сказала, мне стало легче. День ото дня это было удовольствие — опять встретиться с ним и начать тренироваться. Тот результат, который на сегодняшний день у меня есть, это просто от того, что я восстановила голову, не более. Это самое главное для спортсмена.

Я надеюсь, что меня услышат все, кто нужно. Я хотела бы сказать о том, что свою карьеру я вижу только с одним человеком. Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову», – призналась Ступак.

«Мы немножко с головой не дружим»

Она, кстати, в шутку сравнивает себя и Сергея Устюгова, который также находится на самоподготовке после ухода Крамера, с огрызками:

«До того, как я приехала на «Чемпионские высоты», Серёга много спрашивал, как у меня дела. Я тоже спрашивала у него. Он по своей или не по своей воле остался один. Я думаю, что это сыграло определённую роль для него, так же у меня получилось. Я и говорю ему: «Мы как два огрызка с тобой». Мы немножко с головой не всегда дружим, и нам непросто сконнектиться с людьми», — рассказал Ступак о взаимной поддержке с Сергеем.

Юля Ступак, похоже, наконец-то почувствовала себя в своей тарелке, когда для себя приняла решение уйти из группы Юрия Бородавко на самоподготовку по планам Маркуса Крамера. Она снова танцует на награждениях. Улучшение её состояния отмечает и подруга по команде Наталья Непряева:

«Сегодня Юля действительно очень хорошо пробежала. Я рада, что она вернулась на тот уровень, на котором она как минимум должна быть (улыбается). Я думаю, она ещё будет разгоняться, так как она много пропустила в начале сезона. Считаю, это не последняя гонка, где мы с ней будем зарубаться. Я очень рада за Юлю. Понимаю, как ей было тяжело взять себя в руки после того состояния, в котором она была в начале сезона, после тех проблем, которые она решила. Я рада, что она справилась и вернулась».