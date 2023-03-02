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1 час назад

Шведский лыжник Порома о том, как бороться с норвежцами: отстранить, как русских

Газета.Ru

Шведский лыжник Вильям Порома пошутил, что из-за доминирования на международных соревнованиях норвежских лыжников стоит отстранить, как это было сделано с российскими спортсменами. Его слова передает Aftonbladet.

Шведский лыжник Порома о том, как бороться с норвежцами: отстранить, как русских
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Норвежцы находятся на пике формы, они очень быстры. Как можно их остановить? Отстранить, как русских, и тогда ты чемпион мира (смеется). Вот так. Конечно, есть мысль, что я был бы лучшим, если бы не они», — сказал Порома.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) задумались над возвращением россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в FIS извинились за то, что включили лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в промо-ролик ЧМ-2023.

Лыжный спорт,Вильям Порома,Наталья Непряева,Александр Большунов,
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