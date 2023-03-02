Шведский лыжник Порома о том, как бороться с норвежцами: отстранить, как русских

Шведский лыжник Вильям Порома пошутил, что из-за доминирования на международных соревнованиях норвежских лыжников стоит отстранить, как это было сделано с российскими спортсменами. Его слова передает Aftonbladet.
«Норвежцы находятся на пике формы, они очень быстры. Как можно их остановить? Отстранить, как русских, и тогда ты чемпион мира (смеется). Вот так. Конечно, есть мысль, что я был бы лучшим, если бы не они», — сказал Порома.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Россияне пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне-2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.
В конце января в Международном олимпийском комитете (МОК) задумались над возвращением россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее в FIS извинились за то, что включили лыжников Александра Большунова и Наталью Непряеву в промо-ролик ЧМ-2023.