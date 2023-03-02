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51 минуту назад

Шведский журналист: слава богу, Россию не пустили в Планицу! Не знаю, что будет делать FIS

Чемпионат.com

Шведский журналист Томас Петтерсон считает правильным факт недопуска россиян на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

«Перед чемпионатом мира было очень много разговоров о возвращении России. Даже были моменты, когда казалось, что русских пустят сюда, в Планицу. Этого не произошло – слава богу! Но многие шведские лыжники были готовы бойкотировать эти соревнования в случае приезда россиян. Не знаю, как будет происходить их возвращение в следующем сезоне. Многие шведские и норвежские лыжники открыто высказываются об этом вопросе.

Большунов дал оценку соревнованиям без российских лыжников

Честно говоря, не знаю, как FIS с этим справится. Очень интересно на это посмотреть. Нас ждёт очень-очень странная ситуация, когда Александр Большунов встанет рядом с Йоханнесом Клебо в следующем году. Или, например, Вероника Степанова рядом с Линн Сван. Не знаю, как это будет происходить. Очень интересно на это посмотреть», – сказал Петтерсон в подкасте FasterSkier.

Лыжный спорт,Видео,Вероника Степанова,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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