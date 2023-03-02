Шведский журналист Томас Петтерсон считает правильным факт недопуска россиян на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

«Перед чемпионатом мира было очень много разговоров о возвращении России. Даже были моменты, когда казалось, что русских пустят сюда, в Планицу. Этого не произошло – слава богу! Но многие шведские лыжники были готовы бойкотировать эти соревнования в случае приезда россиян. Не знаю, как будет происходить их возвращение в следующем сезоне. Многие шведские и норвежские лыжники открыто высказываются об этом вопросе.