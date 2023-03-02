Сборная Петербурга выиграла женскую эстафету на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) прошла женская эстафета в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала первая сборная Санкт-Петербурга, в которую вошли Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.