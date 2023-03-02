Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Йоханнес Бё отреагировал на предложение выступить на Кубке мира по лыжным гонкам

Чемпионат.comиещё 1

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном выступлении на Кубке мира по лыжным гонкам. Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд сообщил, что готов отдать свою квоту биатлонисту.

Бё отреагировал на предложение выступить на Кубке мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Приятно, когда о тебе думают. Вероятно, эту борьбу многие, включая меня, хотели бы увидеть. Я думаю, что мог бы быть хотя бы близко к подиуму. Или завоевать медаль. Но выиграть… Это было бы трудно», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, на минувшем чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе (Германия) Бё завоевал пять золотых медалей (смешанная эстафета, спринт, пасьют, индивидуальная гонка, сингл-микст), а также стал серебряным призёром в мужской эстафете и завоевал бронзу в масс-старте.

Лыжный спорт,Йоханнес Бе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий