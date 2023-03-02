Бё отреагировал на предложение выступить на Кубке мира

«Приятно, когда о тебе думают. Вероятно, эту борьбу многие, включая меня, хотели бы увидеть. Я думаю, что мог бы быть хотя бы близко к подиуму. Или завоевать медаль. Но выиграть… Это было бы трудно», — приводит слова Бё TV2.