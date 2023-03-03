«Большунов — это Месси среди лыжников, а Мальцев — Роналду»

Российский лыжник Илья Семиков сравнил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с аргентинским футболистом «Пари Сен Жермен» Лионелем Месси.
В пятницу на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке проходит мужская эстафета. Семиков выступит на втором этапе в составе команды Республики Коми.
— В Сыктывкаре очень много узнают в магазинах, кафе, ресторанах, подходят, болеют. Не путают с (Ильей) Порошкиным? Бывает и путают. Серега Устюгов постоянно шутит, что мы два брата. Среди других видов спорта слежу за футболом, но в последнее время мало, только за крупными событиями. Раньше болел за «Зенит», пристально смотрел чемпионат России, — сказал Семиков «Матч ТВ».
— Кто в лыжных гонках Роналду, а кто Месси?
— Большунов — это Месси среди лыжников, он гений лыж, а Артем Мальцев — это Роналду.
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