«Большунов — это Месси среди лыжников, а Мальцев — Роналду»

— В Сыктывкаре очень много узнают в магазинах, кафе, ресторанах, подходят, болеют. Не путают с (Ильей) Порошкиным? Бывает и путают. Серега Устюгов постоянно шутит, что мы два брата. Среди других видов спорта слежу за футболом, но в последнее время мало, только за крупными событиями. Раньше болел за «Зенит», пристально смотрел чемпионат России, — сказал Семиков «Матч ТВ».