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56 минут назад

Лыжник Семиков: «Большунов — это Месси среди лыжников, а Мальцев — Роналду»

Матч ТВ

Российский лыжник Илья Семиков сравнил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с аргентинским футболистом «Пари Сен Жермен» Лионелем Месси.

«Большунов — это Месси среди лыжников, а Мальцев — Роналду»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В пятницу на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке проходит мужская эстафета. Семиков выступит на втором этапе в составе команды Республики Коми.

— В Сыктывкаре очень много узнают в магазинах, кафе, ресторанах, подходят, болеют. Не путают с (Ильей) Порошкиным? Бывает и путают. Серега Устюгов постоянно шутит, что мы два брата. Среди других видов спорта слежу за футболом, но в последнее время мало, только за крупными событиями. Раньше болел за «Зенит», пристально смотрел чемпионат России, — сказал Семиков «Матч ТВ».

— Кто в лыжных гонках Роналду, а кто Месси?

— Большунов — это Месси среди лыжников, он гений лыж, а Артем Мальцев — это Роналду.

Прямую трансляцию мужской гонки смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Илья Семиков,Александр Большунов,Артем Мальцев,Лионель Месси,Зенит,
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