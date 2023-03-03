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28 минут назад

Бородавко: неправильно брать российский флаг на финише на наших турнирах

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение лыжника Артёма Мальцева финишировать с флагом России в эстафетной гонке на турнире «Чемпионские высоты».

Бородавко: неправильно брать российский флаг на наших турнирах
Фото: BetassistBetassist

«Неправильно брать российский флаг на финише на наших турнирах. Мы и так находимся в России, проводим старты в своей же стране и представляем её, ещё и флаг… Это нельзя назвать политической акцией, так что мы такое не приветствуем», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В марте 2022 года FIS отстранила россиян от участия в международных соревнованиях. В организации заявили, что совет принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК в целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Артем Мальцев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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