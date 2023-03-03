Бородавко: неправильно брать российский флаг на наших турнирах

«Неправильно брать российский флаг на финише на наших турнирах. Мы и так находимся в России, проводим старты в своей же стране и представляем её, ещё и флаг… Это нельзя назвать политической акцией, так что мы такое не приветствуем», — цитирует Бородавко «Чемпионат».