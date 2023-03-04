"Это жесть": Российская лыжница об участии РФ в Олимпиаде-2026

Лыжница Юлия Ступак верит, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2026.

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– Ты часто говоришь, что веришь в участие россиян на Играх 2026 года. Не кажется это слегка наивным?

– Не кажется. У меня вообще сомнений нет на этот счет. Да, сейчас я немного переживаю за наших «летников».

Мне кажется, это будет выглядеть как последние две Олимпиады у них с усеченными составами. Они отправляют свои анкеты, и кому то говорят да, а кому то нет без объяснений.