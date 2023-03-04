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1 час назад

Врач сборной рассказал, почему Степанову унесли после гонки

Илья Родин

Врач сборной России Владимир Гардер пояснил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова почувствовала себя плохо потому, что полностью выложилась на соревнованиях. Об этом пишет «Чемпионат».

Врач сборной рассказал, почему Степанову унесли после гонки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в России проходят масштабные соревнования «Чемпионские высоты». Сегодня в рамках мероприятия прошла гонка на 30 км. Степанова заняла в ней девятое место.

На финише лыжница плохо себя почувствовала. Санитары унесли ее из финишной зоны.

Врач пояснил, что Вероника не потеряла сознания, хотя и находилась на грани этого.

По его оценке, спортсменка - ответственный человек. Она полностью выложилась в гонке, в результате «получилось острое недомогание».

Лыжницу Степанову унесли на носилках после гонки

Гардер уточнил, что в настоящее время Степанова чувствует себя хорошо.

Ранее олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о российских и международных соревнованиях.

«Чемпионские высоты» и другие турниры, проходящие в России, он охарактеризовал как «отличные», а зарубежные назвал «грязными». Вместе с тем, он не исключил поездок на международные мероприятия после того, как с российских атлетов будут сняты санкции.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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