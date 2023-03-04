Врач сборной рассказал, почему Степанову унесли после гонки

Врач сборной России Владимир Гардер пояснил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова почувствовала себя плохо потому, что полностью выложилась на соревнованиях. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что в России проходят масштабные соревнования «Чемпионские высоты». Сегодня в рамках мероприятия прошла гонка на 30 км. Степанова заняла в ней девятое место.

На финише лыжница плохо себя почувствовала. Санитары унесли ее из финишной зоны.

Врач пояснил, что Вероника не потеряла сознания, хотя и находилась на грани этого.

По его оценке, спортсменка - ответственный человек. Она полностью выложилась в гонке, в результате «получилось острое недомогание».

Гардер уточнил, что в настоящее время Степанова чувствует себя хорошо.

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