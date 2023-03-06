«Руководство не сделало выводов после Олимпиады». Клебо заявил о хаосе в сборной Норвегии

Система отбора норвежских лыжников на гонки остаётся загадкой для всех.

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Симен Хегстад Крюгер, который на чемпионате мира в Планице выиграл три золота в трёх гонках, не попал в состав сборной Норвегии на марафон классическим стилем. Вот так отбор на гонки в норвежской команде!

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«Немного обидно»

В заключительный день чемпионата мира по лыжным видам спорта – 2023 в Планице прошёл мужской марафон классическим стилем. Принять участие в гонке смогли сразу пять норвежцев, так как Эмиль Иверсен получил персональную квоту как чемпион мира – 2021 в этой дисциплине.

Остальные четыре места достались Полу Голбергу, Йоханнесу Клебо, Дидрику Тёнсету и Шуру Рёте. Однако утром перед гонкой стало известно, что у последнего обнаружены симптомы простуды. Казалось бы, вместо Рёте на старт должен выйти блистающий на этом чемпионате Крюгер, который в Планице выиграл золото в скиатлоне, в коньковой разделке на 15 км, а также помог команде победить в эстафете. Но нет, места в команде для чемпиона не нашлось, и, заменив Рëте, на старт вышел Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

Непопадание Крюгера в команду вызвало неподдельное возмущение принципами отбора. Сам лыжник также прокомментировал произошедшее.

«Я чувствовал, что у меня были хорошие шансы в этой гонке. Немного обидно. Но думаю, что у тех, кто бежит, тоже хорошие шансы. Уважаю это решение, однако надеялся, что мне позволят выступить, учитывая, в к

Знал, что мне нужно сосредоточиться на скиатлоне и разделке, понимал, что буду участвовать в этих гонках. Затем у меня сложилось впечатление, что я смогу пробиться в состав и на марафон, показав хорошие результаты. Этой линии мы придерживались на предыдущих чемпионатах.

Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду. Я не мог выступить лучше. Немного удивился, что, похоже, состав был определён ещё до ЧМ. Возможно, стоило сказать нам об этом. Мне было бы легче наслаждаться тем, что я сделал», – делился эмоциями Крюгер.

«Ошибка руководства сборной Норвегии»

На решение руководства норвежской команды эмоционально отреагировал канадский лыжник Девон Кершоу, чемпион мира 2011 года:

«Прошу прощения у детей, которые это слушают, но какого хрена? Я понимаю, что другие норвежцы показывали на Кубке мира лучшие результаты в классике. Но у Крюгера 10 стартов на чемпионатах мира и девять медалей! У него три золота в Планице, и ему не дают шанс выступить в гонке. Какая разница, в каком стиле идти? Да они могут заставить спортсменов ползти крабом эти 50 километров, завязав им глаза. Я всё равно хочу видеть Крюгера. Он парит над трассой, пребывает в лучшей форме за

Рёте – замечательный парень. Но зачем давать ему шанс после того, как он пришёл шестым и был уничтожен Крюгером в гонке с раздельным стартом? Не включить Крюгера – безусловная ошибка руководства сборной Норвегии, и это неправильный сигнал. Что ещё должен сделать спортсмен? Чего ещё вы хотите от ребят? Человек доминирует на чемпионате мира, а ему не дают шанс. Это просто возмутительно. Решение, которое вгоняет в депрессию».

«Уму непостижимо, что трёхкратному чемпиону мира, находящемуся в хорошей форме, не дают пройти эту дистанцию», – высказалась Терезе Йохауг.

«Хаос с выбором тех, кто будет выступать в гонках появился не сейчас. Эта проблема, похоже, стала нашей традицией. Руководство не сделало выводов из ситуации, которая была в Пекине. Но у нас большая конкуренция. Быть норвежцем в лыжах непросто. Порой ты сидишь в резерве, хотя можешь бороться за медали», – прокомментировал ситуацию Йоханнес Клебо.

«Всегда будут те, кто недоволен»

Вопросы отбора лыжников в команду возникали на чемпионате мира и раньше. В частности, Клебо вроде бы не выполнил критерии участия в разделке, но всё равно вышел на старт, а на первом этапе эстафеты многие болельщики и эксперты рассчитывали увидеть не Холунда, а Тёнсета.

Генеральный менеджер сборной Норвегии Эспен Бьёрвиг прокомментировал принципы отбора спортсменов сборной Норвегии на гонки так:

«Мы выбрали лучший состав на марафон. Когда выбираем спортсменов, то не используем простые расчеты в Excel. Это большая аналитическая работа. Мы оцениваем текущую форму спортсмена, его состояние, состояние трассы и предыдущие результаты на похожих дистанциях. Журналистам доступна далеко не вся картина для выводов. Всегда будут те, кто остался недоволен».

Несмотря на бурные обсуждения вокруг системы отбора лыжников в норвежскую команд, стоит отметить, что и без Крюгера сборная в марафоне выглядела очень достойно. Пол Голберг красиво обогнал соперников на финише и выиграл золото, а через секунду после него финишировал Клебо, который получил свою первую медаль в марафоне на международных стартах.

Также представители норвежской команды сообщили, что о составе Норвегии на марафон стало известно ещё после мужской эстафеты, которая прошла за два дня до заключительной гонки. Более того, как сказал сам Крюгер, он изначально знал, что именно Нюэнгет – первый запасной в команде.