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1 час назад

Большунов стал победителем гонки на 50 км в рамках «Чемпионских высот»

Советский спортиещё 1

Конкуренцию лидеру сборной смог составить только Алексей Червоткин.

Большунов стал победителем гонки на 50 км в рамках «Чемпионских высот»
Фото: Советский спортСоветский спорт

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км в рамках «Чемпионских высот».

Лыжник преодолел дистанцию за 2:06:11.00. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от него всего лишь на 4,3 секунды. Бронза досталась Сергею Устюгову (+21,0).

Напомним, днем ранее в женской гонке на 30 км победа досталась Наталье Непряевой.

«Чемпионские высоты» - внутренние соревнования, призванные заменить для отстраненных от международных стартов российских спортсменов чемпионат мира в словенской Планице.

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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