Большунов победил в марафоне на турнире «Чемпионские высоты»

Лыжник Александр Большунов одержал победу в марафонской гонке на 50 километров на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.
Спортсмен на финише показал время 2 часа 6 минут 11,0 секунд.Второе место у Алексея Червоткина (+4,3 секунды), третьим стал Сергей Устюгов (+21,0 секунда).
Для Большунова это четвертая победа на турнире. Ранее он победил на «Чемпионских высотах» в скиатлоне, а также в командном спринте вместе с Александром Терентьевым и в гонке с раздельным стартом свободным стилем.
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» прошли в Центре активного отдыха «Малиновка» в Архангельской области. Телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru вели прямую трансляцию соревнований.