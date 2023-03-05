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24 минуты назад

Большунов остался доволен своим выступлением на турнире «Чемпионские высоты»

Матч ТВ

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал об особенностях физического состояния, который не позволили ему побороться за лидерство в марафонской гонке на турнире чемпионские высоты в Малиновке.

Большунов прокомментировал свое выступление на турнире «Чемпионские высоты»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Устюгов занял третье место в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта. Первое и второе место — у Александра Большунова и Алексея Червоткина соответственно. Устюгов проиграл победителю на финише 21,0 секунды.

— Сам маленько в шоке. Будем отдыхать и готовиться к чемпионату России. Главное, чтобы была пруха и настроение осталось. Спасибо, что болеете, переживаете.

— Почему на 35 м километре не сменили лыжи?

— У меня лучшая пара была, я на ней бежал, понимал, что вторая у меня хуже. Вообще сейчас такое состояние… Бежишь — ни прибавить, ни убавить, иду одним темпом. Понимаю, что соперник впереди на пять секунд, и ничего не могу поделать. Меня хватило на один взрыв.

— Но вы долго держались…

— Да как то они не особо шли, и я не особо шел. Не знаю, с чем это связано. Для меня это первый «полтинник» классикой, чему я очень рад. Еще «полтинник» точно не смог бы пробежать, — передает слова Устюгова корреспондент «Матч ТВ».

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» прошли в Центре активного отдыха «Малиновка» в Архангельской области. Телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru вели прямую трансляцию соревнований.

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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