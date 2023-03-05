Большунов прокомментировал свое выступление на турнире «Чемпионские высоты»

— У меня лучшая пара была, я на ней бежал, понимал, что вторая у меня хуже. Вообще сейчас такое состояние… Бежишь — ни прибавить, ни убавить, иду одним темпом. Понимаю, что соперник впереди на пять секунд, и ничего не могу поделать. Меня хватило на один взрыв.