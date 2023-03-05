Большунов прокомментировал свое выступление на турнире «Чемпионские высоты»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал об особенностях физического состояния, который не позволили ему побороться за лидерство в марафонской гонке на турнире чемпионские высоты в Малиновке.
Устюгов занял третье место в гонке на 50 км классическим стилем с общего старта. Первое и второе место — у Александра Большунова и Алексея Червоткина соответственно. Устюгов проиграл победителю на финише 21,0 секунды.
— Сам маленько в шоке. Будем отдыхать и готовиться к чемпионату России. Главное, чтобы была пруха и настроение осталось. Спасибо, что болеете, переживаете.
— Почему на 35 м километре не сменили лыжи?
— У меня лучшая пара была, я на ней бежал, понимал, что вторая у меня хуже. Вообще сейчас такое состояние… Бежишь — ни прибавить, ни убавить, иду одним темпом. Понимаю, что соперник впереди на пять секунд, и ничего не могу поделать. Меня хватило на один взрыв.
— Но вы долго держались…
— Да как то они не особо шли, и я не особо шел. Не знаю, с чем это связано. Для меня это первый «полтинник» классикой, чему я очень рад. Еще «полтинник» точно не смог бы пробежать, — передает слова Устюгова корреспондент «Матч ТВ».
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» прошли в Центре активного отдыха «Малиновка» в Архангельской области. Телеканал «Матч ТВ», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru вели прямую трансляцию соревнований.