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1 час назад

Олимпийский чемпион Червоткин рассказал о самом большом разочаровании в лыжных гонках

Чемпионат.comиещё 2

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин назвал своё главное разочарование в лыжном спорте.

Червоткин рассказал о самом большом разочаровании в лыжных гонках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не был разочарован поведением иностранных спортсменов, поскольку многие и до всей этой ситуации искоса смотрели. Разочарование – это вот ситуация с Лёхой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

В Малиновке (Архангельская область) завершились Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Их закрыл мужской марафон классическим стилем. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Отметим, что Алексей Червоткин вёл борьбу с Большуновым практически на всей дистанции. Александр оторвался от него лишь на последних километрах.

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,
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