Червоткин рассказал о самом большом разочаровании в лыжных гонках

«Я не был разочарован поведением иностранных спортсменов, поскольку многие и до всей этой ситуации искоса смотрели. Разочарование – это вот ситуация с Лёхой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.