Вяльбе подвела итоги всероссийских соревнований в Архангельской области

В Архангельской области завершились Всероссийские соревнования "Чемпионские высоты" с участием сильнейших лыжников страны.

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На первый взгляд неожиданностей не так много. Лидеры сборной Александр Большунов и Наталья Непряева взяли в совокупности семь золотых медалей, обеспечив победу команде Архангельской области в неофициальном зачете.

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Однако все не так очевидно, считает президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, о чем она и рассказала в интервью "РГ".

Елена Вяльбе: Вы знаете, такая борьба была у ребят, у девчонок. Даже больше, чем я ожидала. Думали, вот есть два лидера и остальные. Но все происходило далеко не совсем так. Лежать на диване, а потом выходить и все выигрывать не давали никому. Командный спринт был интересный. У девушек совершенно сумасшедшая эстафета. Абсолютно неожиданный результат. Я думала, что Тюмень выиграет. У них самая ровная команда, в составе в основном сборницы. Но эстафета и есть самый непредсказуемый вид программы.

В командных дисциплинах не очень получилось у Натальи Непряевой...

Елена Вяльбе: Наталье в сборной Архангельской области не хватает не то что еще трех хороших спортсменок, но даже одной спринтерши. Зато есть борьба. Это интересно. И им самим интересно. Поверьте, если ты выходишь, побеждаешь без борьбы, то постепенно теряешь интерес. А тут: в мужской "разделке" Большунов всего шесть секунд выигрывает у второго места. Разрыв между третьим и четвертым местами всего десятая секунды. Думаю, многие завидуют нам. Потому что это очень интересно.

Елена Вяльбе: Такая борьба была у ребят и девчонок, даже больше, чем я ожидала. Лежать на диване, а потом выходить и побеждать не давали никому

Вы говорите "завидуют". Значит, считаете, на Западе к нашим "Чемпионским высотам" были неравнодушны?

Елена Вяльбе: Думаю, они за нами наблюдают. Честно скажу, не знаю, что у них там происходило. Я не посмотрела ни одной гонки. Ни на Кубке мира, ни сейчас на чемпионате мира. Не интересуюсь, кто у них выиграл. Тут какой-то норвежский журналист спрашивал, почему мы проводим "Чемпионские высоты" в одно время с чемпионатом мира. Руководитель пресс-службы соревнований советовалась со мной, что ему ответить. Я ей сказала, ответьте: "По кочану". И все.

Кто-то удивил вас здесь или, наоборот, огорчил?

Елена Вяльбе: Если говорить по фамилиям, то мне здесь не очень нравилась Катя Смирнова (в составе Тюменской области она выиграла командный спринт. - Прим. "РГ"). Она должна быть выше. Жалко, что сестра Наташи Непряевой, Дарья, по объективным причинам пробежала мало индивидуальных гонок. Здесь не то что она меня разочаровала, просто хотелось больше на нее посмотреть. В мужском скиатлоне было видно, как непросто приходится Денису Спицову и как он меня порадовал в "разделке" (шестое место. - Прим. "РГ"). Наконец-то на пьедестал поднялся Иван Якимушкин (серебряный призер Пекина-2022). Было видно, что он еще не до конца адаптировался к новому тренеру. Мы же не роботы, мы люди. Единственное, что я боюсь, это когда люди, о которых мы никогда не слышали, вдруг на пьедестале. Региональный спортсмен, который занимал 30-50-е места. И вдруг раз, он заезжает в призы. Вот это меня всегда настораживает. К счастью, у нас такого не было.

15 лыжников из 21 добрались до финиша мужского классического марафона на 50 км. Остальные шесть не выдержали и сошли с дистанции. Победителем "полтинника" стал Александр Большунов.

А я уже думал, вы про вундеркиндов типа 19-летнего Савелия Коростелева, у которого здесь не очень получилось...

Елена Вяльбе: Нет, Савелия мы давно знаем, он у нас в сборной. Я ему говорила: главное, не расстраивайся. Он еще слишком молод, чтобы весь сезон от начала до конца молотить. Все приходит с годами. Уверена, что его будущее не сегодня-завтра, а еще совсем впереди.

Если вернуться к уходящему сегодняшнему дню. Наблюдая за командным спринтом, было тягостно думать о том, что шансов когда-нибудь увидеть в одной связке Александра Большунова и Сергея Устюгова на международной арене все меньше и меньше...

Елена Вяльбе: Мы бы очень хотели, чтобы так случилось. Но вы сами все видите. В Малиновке они были, и каждый боролся за свой регион.

Между тем

В словенской Планице завершился чемпионат мира, в одни сроки с которым проходили "Чемпионские высоты".

В отсутствие наших спортсменов победителями общего зачета стали норвежцы. В мужских гонках они взяли "золото" во всех шести дисциплинах. При этом не так ярко выступил признанный лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо, который даже без конкуренции со стороны Александра Большунова выиграл лишь два "золота" и то в своих коронных спринтерских дисциплинах.