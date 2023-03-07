Лыжница Фалеева подшутила над норвежскими спортсменами "болеющими астмой"

Ранее Феранген рассказал, что от 50 до 70% спортсменов сборной Норвегии имеют диагноз астма и принимают лекарства. При этом он уточнил, что астма у населения определённого региона или у детей — это несколько иной тип заболевания, чем проблема раздражения дыхательных путей, с которой сталкиваются ведущие спортсмены.