Вяльбе резко высказалась об использовании препаратах от астмы в спорте

– Господи, слава тебе, у меня все спортсмены здоровы. Я неоднократно это повторяла, повторяю и буду повторять: я очень рада, что российские лыжники здоровые и нам не приходится брать терапевтические исключения.



Наша система здравоохранения такова: если ребенок болен, его в первую очередь отстраняют от физической культуры.



Точно так же, чтобы у нас спортсмен выступал, он проходит углубленное медицинское обследование – и ему могут дать недопуск, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем. И пока он не вылечится, он не имеет права выходить на соревнования или соревнования и тренировки. Наша система, я считаю, лучшая. Потому что все-таки здоровье любого человека гораздо важнее.



У нас нет терапевтических исключений, у нас никто не болен астмой. Я этому только рада.