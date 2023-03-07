Вяльбе не разрешит членам сборной России переходить в другие команды

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не разрешит членам сборной России переходить в другую сборную.
«Если один из членов сборной команды страны решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Без нас там он просто не сможет соревноваться. Эта процедура всем известна: сначала две страны должны между собой договориться, потом ассоциация пишет в FIS и FIS должна это принять и поставить код не российский, а другой страны», - сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!».
При этом Вяльбе добавила, что она не будет препятствовать переходу детей в другие команды, т.к. понимает, что они зависимы от родителей.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международном сезоне 2022/23 из-за СВО на Украине.
Вяльбе отметила, что у нее нет информации о допуске россиян к международным стартам.
При этом Международный Олимпийский комитет (МОК) выступил за допуск россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Спортсмены не должны быть замечены в поддержке СВО.