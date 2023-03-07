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1 час назад

Вяльбе не разрешит членам сборной России переходить в другие команды

Спорт день за днем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не разрешит членам сборной России переходить в другую сборную.

Вяльбе не разрешит членам сборной России переходить в другие команды
Фото: ТАССТАСС

«Если один из членов сборной команды страны решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Без нас там он просто не сможет соревноваться. Эта процедура всем известна: сначала две страны должны между собой договориться, потом ассоциация пишет в FIS и FIS должна это принять и поставить код не российский, а другой страны», - сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!».

При этом Вяльбе добавила, что она не будет препятствовать переходу детей в другие команды, т.к. понимает, что они зависимы от родителей.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международном сезоне 2022/23 из-за СВО на Украине.

Вяльбе отметила, что у нее нет информации о допуске россиян к международным стартам.

При этом Международный Олимпийский комитет (МОК) выступил за допуск россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Спортсмены не должны быть замечены в поддержке СВО.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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