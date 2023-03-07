Вяльбе не разрешит членам сборной России переходить в другие команды

«Если один из членов сборной команды страны решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Без нас там он просто не сможет соревноваться. Эта процедура всем известна: сначала две страны должны между собой договориться, потом ассоциация пишет в FIS и FIS должна это принять и поставить код не российский, а другой страны», - сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!».