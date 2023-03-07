Вяльбе: делаю вид, что в футболе болею за «Спартак»

Глава ФЛГР рассказала о футбольных пристрастиях.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что её внук занимается в футбольной академии московского «Спартака».
«Внук Даниил ходит на футбол. На самом деле, в футболе ни за кого не болею. Но, так как внук теперь представляет «Спартак», я тоже делаю вид, что болею за «Спартак», – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».
Весной 2022-го спортсмены из России были отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Россияне пропустили заключительную часть сезона-2021/2022, а Тюмень лишилась права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам.
В конце января 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность возвращения россиян на мировую арену в нейтральном статусе.