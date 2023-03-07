Якимушкин заявил, что норвежцам нет дела до отстранения россиян от турниров

"На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет — им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию. У них не происходит такого, что норвежцы приехали — и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают", — сказал Якимушкин.