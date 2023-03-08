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1 час назад

Сергей Устюгов не исключил, что может завершить карьеру после текущего сезона

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о планах на будущее.

Устюгов не исключил завершения карьеры после текущего сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чём-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма. Много лет мотался по сборам, вдали от семьи. Раз в год приезжаешь к семье: «Ох, я дома». Это сложно. В качестве тренера придётся точно так же ездить по сборам. Но за собой заметил, что на лыжне вижу, у кого из детей есть задатки классиста, а кто конькист или спринтер. Переношу это даже на себя, то есть, глядя на ребёнка, пробую что-то из его техники. Ведь его тренер научил так отталкиваться, и я вижу, что вроде это эффективно, начинаю пробовать», — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».

Напомним, ранее в Малиновке (Архангельская область) прошли «Чемпионские высоты». В заключительной гонке турнира, марафоне классическим стилем на 50 км, победу одержал Александр Большунов. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от Александра Большунова на 4,3 секунды. А третьим стал Устюгов.

Лыжный спорт,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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