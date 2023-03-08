Устюгов не исключил завершения карьеры после текущего сезона

«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чём-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма. Много лет мотался по сборам, вдали от семьи. Раз в год приезжаешь к семье: «Ох, я дома». Это сложно. В качестве тренера придётся точно так же ездить по сборам. Но за собой заметил, что на лыжне вижу, у кого из детей есть задатки классиста, а кто конькист или спринтер. Переношу это даже на себя, то есть, глядя на ребёнка, пробую что-то из его техники. Ведь его тренер научил так отталкиваться, и я вижу, что вроде это эффективно, начинаю пробовать», — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».