Глава FIS о допуске россиян: мы должны защищать права человека

«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Он должен существовать для спортсменов и для мира. Сейчас тяжелые времена, и, конечно, спортсмены не могут выбирать, откуда они, но в то же время происходящее сейчас очень противоречиво.