Стало известно, сколько получат победители чемпионата России по лыжным гонкам

Победители чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени получат по 150 тысяч рублей, сообщается в регламенте соревнований, подписанном главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе .

Соревнования пройдут в Тюмени с 18 по 26 марта. Согласно документу, за первое место в личных и командных гонках лыжники получат по 150 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 90 тысяч. Денежным призом будут награждаться спортсмены, занявшие места с первого по десятое.