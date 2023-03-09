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1 час назад

Победители чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени получат по 150 тысяч рублей

Матч ТВ

Победители чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени получат по 150 тысяч рублей, сообщается в регламенте соревнований, подписанном главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Стало известно, сколько получат победители чемпионата России по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соревнования пройдут в Тюмени с 18 по 26 марта. Согласно документу, за первое место в личных и командных гонках лыжники получат по 150 тысяч рублей, за второе — 120 тысяч, за третье — 90 тысяч. Денежным призом будут награждаться спортсмены, занявшие места с первого по десятое.

Для сравнения, победители этапов Кубка России награждаются сертификатом в 100 тысяч рублей, серебряные призеры получают 80 тысяч, бронзовые — 60 тысяч. Денежные средства достаются первым шести лыжникам.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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