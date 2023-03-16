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1 час назад

Йоханнес Бё побил рекорд по количеству побед в сезоне на КМ. Прошлый также принадлежал ему

Чемпионат.comиещё 3

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё установил новый рекорд по количеству личных побед в одном сезоне Кубка мира.

Йоханнес Бё побил рекорд по количеству побед в сезоне на КМ. Прошлый также принадлежал ему
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это произошло на девятом, заключительном этапе КМ в Хольменколлене (Норвегия). Младший Бё уверенно выиграл спринт.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, мужчины. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах). 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0). 3. Бенедикт Долль (Германия) + 28,9 (0).

Эта победа стала для него 17-й в сезоне. Таким образом он побил собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19: тогда он выиграл 16 гонок.

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Лыжный спорт,Мартин Понсилуома,Бенедикт Долль,Йоханнес Бе,
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