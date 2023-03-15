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19 минут назад

В списке допущенных на чемпионат России по лыжным гонкам нет биатлонистов

Чемпионат.com

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам, который пройдёт с 17 по 27 марта в Тюменской области.

В списке допущенных на чемпионат России по лыжным гонкам нет биатлонистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Примечательно, что в списке не оказалось российских биатлонистов. Ранее тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщал, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на чемпионате России по лыжным гонкам. В группе Истомина в нынешнем сезоне тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.

Лыжный спорт,Екатерина Носкова,Артем Истомин,Даниил Серохвостов,Наталья Гербулова,Анастасия Гореева,Елизавета Каплина,Светлана Миронова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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