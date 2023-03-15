Большунов не побежит большую эстафету на Чемпионате России

Сегодня, 15 марта, Федерацией лыжных гонок России был опубликованы заявочные листы грядущего Чемпионата России. на сайте федерации был опубликован полный список спортсменов, допущенных к участию в соревнованиях.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как стало известно, сборная команда Архангельской области не побежит большую эстафету — в заявке на гонку нет ни одного представителя региона, в том числе отсутсвует трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Напомним, после турнира «Чемпионские высоты» Большунов сообщил, что почувствовал недомогание, однако позднее заявил о своей готовности учавстовать в соревнованиях Чемпионата России.

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).