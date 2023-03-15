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1 час назад

Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники

Чемпионат.com

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поддержал американского спортсмена Бена Огдена, который ранее подвергся критике за тактику на спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я приветствую Бена Огдена. Он бежал быстрее всех в четвертьфинале. Ему было тяжело в полуфинале, но однажды он это преодолеет. Думаю, классно, что он старается, и если шведы хотят попадать в заключительные заезды, они должны пытаться навязывать борьбу Огдену, а не мне с Вальнесом», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в четвертьфинале Огден убежал от соперников, однако они всё равно накатили его на финише. При этом Огден сохранил второе место и вышел в полуфинал, в котором финишировал последним.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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