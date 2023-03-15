Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники

«Я приветствую Бена Огдена. Он бежал быстрее всех в четвертьфинале. Ему было тяжело в полуфинале, но однажды он это преодолеет. Думаю, классно, что он старается, и если шведы хотят попадать в заключительные заезды, они должны пытаться навязывать борьбу Огдену, а не мне с Вальнесом», — приводит слова Клебо Dagbladet.