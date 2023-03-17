Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени

— Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро — побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова, — написала Степанова в своем Telegram канале.