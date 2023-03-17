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1 час назад

Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени

Матч ТВиещё 7

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сообщила, что не примет участие в первых гонках чемпионата России в Тюмени по состоянию здоровья.

Степанова пропустит первые гонки чемпионата России в Тюмени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Первые гонки чемпионата России в Тюмени я пропускаю. Если медицина и тренер дадут добро — побегу оставшиеся. Неприятно пропускать соревнования, к которым готовишься весь год, но я бегу, лишь когда совершенно здорова, — написала Степанова в своем Telegram канале.

Турнир пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.

Прямые трансляции Альфа Банк чемпионата России по лыжным гонкам смотрите на федеральном канале «Матч ТВ»

и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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