На Югорский марафон в 2023 году приедут иностранные лыжники

Организаторы Югорского марафона объявили о заявках иностранных лыжников для участия в соревнованиях в 2023 году.
Как говорится в заявлении оргкомитета марафона, из Казахстана приедут девять спортсменов, а ещё один иностранных лыжник будет представлять Словакию.
Сообщается, что всего на Югорский марафон зарегистрировались более 2300 человек. На главную дистанцию мероприятия – коньковый марафон – заявился 681 участник, однако регистрация пока продолжается.
Главными звёздами Югорского марафона — 2923 будут олимпийские чемпионы Пеикна-2022 Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты сборной России Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
Примечательно, что в 2023 году состоится юбилейный, 10-й по счёту Югорский Марафон. В этот раз он пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске.