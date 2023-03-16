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1 час назад

На Югорский марафон в 2023 году приедут иностранные лыжники

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Организаторы Югорского марафона объявили о заявках иностранных лыжников для участия в соревнованиях в 2023 году.

На Югорский марафон в 2023 году приедут иностранные лыжники
Фото: betassist.rubetassist.ru

Как говорится в заявлении оргкомитета марафона, из Казахстана приедут девять спортсменов, а ещё один иностранных лыжник будет представлять Словакию.

Сообщается, что всего на Югорский марафон зарегистрировались более 2300 человек. На главную дистанцию мероприятия – коньковый марафон – заявился 681 участник, однако регистрация пока продолжается.

Главными звёздами Югорского марафона — 2923 будут олимпийские чемпионы Пеикна-2022 Юлия Ступак и Сергей Устюгов, а также биатлонисты сборной России Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

Примечательно, что в 2023 году состоится юбилейный, 10-й по счёту Югорский Марафон. В этот раз он пройдёт с 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске.

Лыжный спорт,Даниил Серохвостов,Юлия Ступак,Эдуард Латыпов,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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