На Югорский марафон в 2023 году приедут иностранные лыжники

Организаторы Югорского марафона объявили о заявках иностранных лыжников для участия в соревнованиях в 2023 году.

Фото: betassist.ru betassist.ru

Как говорится в заявлении оргкомитета марафона, из Казахстана приедут девять спортсменов, а ещё один иностранных лыжник будет представлять Словакию.

Сообщается, что всего на Югорский марафон зарегистрировались более 2300 человек. На главную дистанцию мероприятия – коньковый марафон – заявился 681 участник, однако регистрация пока продолжается.