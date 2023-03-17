В Подмосковье приступили к сносу всесезонного горнолыжного комплекса

«По требованию кредиторов и с учётом указаний органов государственной власти была проведена независимая техническая экспертиза ВГК «Снежком». По ее результатам кредиторами было принято решение прислушаться к рекомендациям экспертов и произвести демонтаж объекта, так как его дальнейшая безопасная эксплуатация невозможна», — приводит слова конкурсного управляющего объекта Романа Носова «ТВЦ».