Биатлонистки Носкова и Каплина заявились на ЧР по лыжным гонкам

«Ну что, «лыжницы» получили аккредитации. Назад пути нет. Бежим 21 марта», — написала Каплина в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 марта Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России, и российских биатлонистов в списке не оказалось. Позже стало известно, что заявки биатлонисток Каплиной и Носковой на предстоящий турнир будут поданы отдельно.