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30 минут назад

Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина заявились на ЧР по лыжным гонкам

Чемпионат.com

Российские биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина заявились на чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам.

Биатлонистки Носкова и Каплина заявились на ЧР по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что, «лыжницы» получили аккредитации. Назад пути нет. Бежим 21 марта», — написала Каплина в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 марта Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России, и российских биатлонистов в списке не оказалось. Позже стало известно, что заявки биатлонисток Каплиной и Носковой на предстоящий турнир будут поданы отдельно.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ЕЛИЗАВЕТЫ КАПЛИНОЙ

Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюменской области. Первая женская гонка состоится завтра, 18 марта. Начало квалификации женского спринта — в 9:00 мск.

Лыжный спорт,Екатерина Носкова,Елизавета Каплина,
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