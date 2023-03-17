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1 час назад

«Я никогда не предам». Российская лыжница — о варианте со сменой спортивного гражданства

Чемпионат.com

31-летняя российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) заявила, что, несмотря на отсутствие международных стартов, никогда не рассматривала вариант со сменой спортивного гражданства.

Российская лыжница высказалась о варианте со сменой спортивного гражданства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Ни в коем случае. Я такой человек, что никогда не предам, на меня можно положиться. Вопроса о смене гражданства для меня никогда не стояло и не стоит», — сказала Прокофьева в интервью Sport24.

На данный момент Прокофьева находится на седьмом месте в общем зачёте Кубка России сезона-2022/2023.

С 18 по 26 марта в Тюмени пройдёт чемпионат России по лыжным гонкам.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Лыжный спорт,Анастасия Прокофьева,
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