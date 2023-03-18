Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Чемпионат.comиещё 7

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла квалификацию женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.

Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Второй стала младшая сестра Натальи Непряевой, Дарья, которая уступила лидеру 11,9 секунды. Третье место заняла представительница Пермского края Мария Истомина.

Чемпионат России. Тюмень. Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.41,8.

2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 11,9 секунды.

3. Мария Истомина (Пермский край) +14,0.

Финальный женский спринтерский забег на чемпионате России состоится сегодня, 18 марта. Начало гонки — в 12:15 мск.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Мария Истомина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий