Норвежка Шистад выиграла коньковый спринт на этапе Кубка мира в Фалуне, Сундлинг — 2-я

В Фалуне (Швеция) прошёл женский спринт свободным стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победительницей стала 24-летняя норвежка Кристине Ставос Шистад.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стиль. Женщины. 1,4 км

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.55,6. 2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3 секунды. 3. Майя Дальквист (Швеция) +5,0. 4. Надине Фендрих (Швейцария) +6,4. 5. Юлье Мюре (Норвегия) +10,9. 6. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +13,8.

Отметим, что это вторая подряд победа Шистад в спринте на КМ.