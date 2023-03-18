Клебо выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.На финише в финальном забеге он показал время 2 минуты 52,73 секунды.
Вторым стал его соотечественник Эрик Валнес (+0,73), третье место у итальянца Федерико Пеллегрино (+1,18).
В женском финале первой стала представительница Норвегии Кристине Скистад.
В тройку сильнейших также вошли две лыжницы из Швеции — Йонна Сундлинг (+0,3) и Майя Дальквист (+5,0).
19 марта на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет смешанная эстафета. Прямую трансляцию с 13:10 (мск) смотрите на телеканале «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Кубок мира по лыжам. Фалун (Швеция). Спринт, свободный стильМужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,732. Эрик Валнес (Норвегия) — +0,733. Федерико Пеллегрино (Италия) — +1,18Женщины1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.55,62. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,33. Майя Дальквист (Швеция) — +5,0