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1 час назад

Клебо выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Матч ТВ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне.На финише в финальном забеге он показал время 2 минуты 52,73 секунды.

Клебо выиграл мужской спринт на этапе Кубка мира в Фалуне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вторым стал его соотечественник Эрик Валнес (+0,73), третье место у итальянца Федерико Пеллегрино (+1,18).

В женском финале первой стала представительница Норвегии Кристине Скистад.

В тройку сильнейших также вошли две лыжницы из Швеции — Йонна Сундлинг (+0,3) и Майя Дальквист (+5,0).

19 марта на этапе Кубка мира в Фалуне пройдет смешанная эстафета. Прямую трансляцию с 13:10 (мск) смотрите на телеканале «Матч! Арена», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок мира по лыжам. Фалун (Швеция). Спринт, свободный стильМужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.52,732. Эрик Валнес (Норвегия) — +0,733. Федерико Пеллегрино (Италия) — +1,18Женщины1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.55,62. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,33. Майя Дальквист (Швеция) — +5,0

Лыжный спорт,Майя Дальквист,Йоханнес Клебо,Федерико Пеллегрино,
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