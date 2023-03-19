Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала вторую победу на чемпионате России в Тюмени. Сегодня, 19 марта, она победила в скиатлоне.

Непряева, выступающая за Архангельскую область, преодолела 15 км (7,5 классикой и 7,5 км свободным стилем) за 39 минут 36,5 секунды. Она на 5,6 секунды сумела обогнать Елизавету Пантрину из Тюменской области, ставшую в итоге второй. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Кулешова, уступившая победительнице 6,8 секунды. Она представляет сразу два региона — Нижегородскую область и Республику Мордовия.