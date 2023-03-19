Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Вторая победа лидера национальной команды в Тюмени.
Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала вторую победу на чемпионате России в Тюмени. Сегодня, 19 марта, она победила в скиатлоне.
Непряева, выступающая за Архангельскую область, преодолела 15 км (7,5 классикой и 7,5 км свободным стилем) за 39 минут 36,5 секунды. Она на 5,6 секунды сумела обогнать Елизавету Пантрину из Тюменской области, ставшую в итоге второй. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Кулешова, уступившая победительнице 6,8 секунды. Она представляет сразу два региона — Нижегородскую область и Республику Мордовия.
Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон, 15 км:
Наталья Непряева — 39.36,5; Елизавета Пантрина — +5,6; Анастасия Кулешова — +6,8.
Отметим, что накануне, 18 марта, Непряева победила в спринте классическим стилем на чемпионате страны.