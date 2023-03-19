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1 час назад

Наталья Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

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Вторая победа лидера национальной команды в Тюмени.

Непряева победила в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева одержала вторую победу на чемпионате России в Тюмени. Сегодня, 19 марта, она победила в скиатлоне.

Непряева, выступающая за Архангельскую область, преодолела 15 км (7,5 классикой и 7,5 км свободным стилем) за 39 минут 36,5 секунды. Она на 5,6 секунды сумела обогнать Елизавету Пантрину из Тюменской области, ставшую в итоге второй. Тройку сильнейших замкнула Анастасия Кулешова, уступившая победительнице 6,8 секунды. Она представляет сразу два региона — Нижегородскую область и Республику Мордовия.

Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон, 15 км:

Наталья Непряева — 39.36,5; Елизавета Пантрина — +5,6; Анастасия Кулешова — +6,8.

Отметим, что накануне, 18 марта, Непряева победила в спринте классическим стилем на чемпионате страны.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Анастасия Кулешова,
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