Устюгов упал во время скиатлона на ЧР по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов допустил падение на последнем круге скиатлона на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Спортсмен шел на втором месте, отставая от лидирующего Александра Большунова менее чем на секунду. На одном из поворотов Устюгов споткнулся и потерял равновесие.

Лыжнику удалось быстро подняться, однако он отстал от Большунова и не смог помешать тому одержать победу. Устюгов финишировал вторым с отставанием в пять секунд.