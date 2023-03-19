Устюгов упал во время скиатлона на ЧР по лыжным гонкам

Российский лыжник Сергей Устюгов допустил падение на последнем круге скиатлона на чемпионате России, который проходит в Тюмени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен шел на втором месте, отставая от лидирующего Александра Большунова менее чем на секунду. На одном из поворотов Устюгов споткнулся и потерял равновесие.
Лыжнику удалось быстро подняться, однако он отстал от Большунова и не смог помешать тому одержать победу. Устюгов финишировал вторым с отставанием в пять секунд.
27 декабря прошлого года Большунов и Устюгов столкнулись во время спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Красногорске. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его.