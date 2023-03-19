Вяльбе: наша цель — следующая Олимпиада в Италии

Люди, которые следят за лыжными гонками, убедились, что все наши соревнования не прошли без интереса, без реальной конкуренции. Что бы люди ни говорили, лучшие лыжники планеты выступают здесь, в Тюменской области», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».