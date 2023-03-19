Вяльбе: наша цель — следующая Олимпиада в Италии

ОИ-2026 пройдут в Турине и Кортине-д'Ампеццо.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о целях российских лыжников.
«Наша цель — следующая Олимпиада в Италии. Мы к ней готовимся. Несмотря ни на какие преграды, нам нужно думать о цели.
Люди, которые следят за лыжными гонками, убедились, что все наши соревнования не прошли без интереса, без реальной конкуренции. Что бы люди ни говорили, лучшие лыжники планеты выступают здесь, в Тюменской области», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в международных соревнованиях. В организации заявили, что совет принял единогласное решение в соответствии с рекомендациями МОК в целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях под эгидой FIS.