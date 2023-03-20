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1 час назад

Большунов: у нас такая заруба сейчас с Сергеем Устюговым, даже не смотрим на Кубок мира

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов отметил высокий уровень борьбы на соревнованиях чемпионата России – 2023 в Тюмени в условиях отсутствия международных соревнований.

Большунов: у нас такая заруба сейчас с Устюговым, даже не смотрим на Кубок мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В начале сезона международных стартов не хватало, хотелось выступать на Кубке мира, но когда начался Кубок России, то все эти мысли ушли. Сейчас мы бегаем здесь, даже и не смотрим на Кубок мира. У нас тут интересная заруба сейчас с Сергеем Устюговым. Мы понимаем, что можем занимать первое-второе место и на Кубке мира без проблем», — приводят слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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