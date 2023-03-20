Большунов: у нас такая заруба сейчас с Устюговым, даже не смотрим на Кубок мира

«В начале сезона международных стартов не хватало, хотелось выступать на Кубке мира, но когда начался Кубок России, то все эти мысли ушли. Сейчас мы бегаем здесь, даже и не смотрим на Кубок мира. У нас тут интересная заруба сейчас с Сергеем Устюговым. Мы понимаем, что можем занимать первое-второе место и на Кубке мира без проблем», — приводят слова Большунова «РИА Новости Спорт».