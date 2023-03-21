Большунов рассказал о совместных тренировках с маленькой дочерью

— Нет, все было под контролем, потому что Ева и Артем (сын Якимушкина) спали и до и после гонок, значит, все прошло хорошо. Коляски, кстати, профессиональные, предназначенные для занятий спортом. Это коляска для бега, а у нас еще есть такая, которую можно ставить на лыжи, привязывать к велосипеду.



Если есть возможность брать дочь на тренировки, стараюсь это делать. Не на серьезные тренировки, конечно, по перевалам на велосипеде не получится вместе покататься. Юрий Викторович Бородавко говорит: «Не надо, ты так быстро ездишь на велосипеде, что я тебя на машине догнать не могу, давай без дочери», — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».