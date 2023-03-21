Большунов рассказал о совместных тренировках с маленькой дочерью

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что совместно с женой приобрел спортивную коляску, что позволяет ему иногда тренироваться совместно со своей дочерью Евой.
В воскресенье после финиша в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени Большунов и Иван Якимушкин устроили забег с детскими колясками. Дочь Большунова родилась в августе 2022 года, Якимушкин стал отцом в январе 2023 года.
— (Жена) Аня с Евой были на стадионе?
— Да, сейчас ушли, побоявшись, что опять устроим гонки на колясках (смеется).
— Как жена отреагировала на ваши гонки с колясками с Якимушкиным? Это же опасно.
— Нет, все было под контролем, потому что Ева и Артем (сын Якимушкина) спали и до и после гонок, значит, все прошло хорошо. Коляски, кстати, профессиональные, предназначенные для занятий спортом. Это коляска для бега, а у нас еще есть такая, которую можно ставить на лыжи, привязывать к велосипеду.
Если есть возможность брать дочь на тренировки, стараюсь это делать. Не на серьезные тренировки, конечно, по перевалам на велосипеде не получится вместе покататься. Юрий Викторович Бородавко говорит: «Не надо, ты так быстро ездишь на велосипеде, что я тебя на машине догнать не могу, давай без дочери», — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».
«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В среду в 08:40 мск смотрите женский командный спринт.