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1 час назад

Большунов рассказал о совместных тренировках с маленькой дочерью

Матч ТВиещё 2

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что совместно с женой приобрел спортивную коляску, что позволяет ему иногда тренироваться совместно со своей дочерью Евой.

Большунов рассказал о совместных тренировках с маленькой дочерью
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В воскресенье после финиша в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени Большунов и Иван Якимушкин устроили забег с детскими колясками. Дочь Большунова родилась в августе 2022 года, Якимушкин стал отцом в январе 2023 года.

— (Жена) Аня с Евой были на стадионе?

— Да, сейчас ушли, побоявшись, что опять устроим гонки на колясках (смеется).

— Как жена отреагировала на ваши гонки с колясками с Якимушкиным? Это же опасно.

— Нет, все было под контролем, потому что Ева и Артем (сын Якимушкина) спали и до и после гонок, значит, все прошло хорошо. Коляски, кстати, профессиональные, предназначенные для занятий спортом. Это коляска для бега, а у нас еще есть такая, которую можно ставить на лыжи, привязывать к велосипеду.

Если есть возможность брать дочь на тренировки, стараюсь это делать. Не на серьезные тренировки, конечно, по перевалам на велосипеде не получится вместе покататься. Юрий Викторович Бородавко говорит: «Не надо, ты так быстро ездишь на велосипеде, что я тебя на машине догнать не могу, давай без дочери», — передает слова Большунова корреспондент «Матч ТВ».

«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В среду в 08:40 мск смотрите женский командный спринт.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,
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