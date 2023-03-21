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1 час назад

Вяльбе: FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян

Деловая газета "Взгляд"

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одним из критериев допуска россиян к стартам рассматривает открытое осуждение спецоперации на Украине, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Вяльбе сообщила о требовании к спортсменам осудить СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, глава FIS Йохан Элиаш «звонил нашему генеральному секретарю», из их разговора было понятно, что Россию хотят возвращать, поскольку зрительский интерес падает, передает РИА «Новости».

Вяльбе добавила, что помимо того, что FIS «предлагает нейтральный статус для наших спортсменов, они требуют, чтобы россияне устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», на что был дан ответ, что «из наших спортсменов никто на это не пойдет».

Вяльбе осудила желающих сменить гражданство спортсменов

Ранее FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне-2022/23.

Лыжный спорт,Йохан Элиаш,Елена Вяльбе,
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