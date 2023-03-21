«Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками»

«У нас очень крутые лыжники парни – это Большунов, Устюгов, Червоткин, Спицов. Все очень сильные на мировой арене они очень хорошо смотрятся. Одни из самых сильных, можно сказать, что самые сильные. Так что Йоханнесу Бё очень надо было бы постараться, прямо выложиться по максимуму, чтобы побороться с ними», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.