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1 час назад

Каплина: Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками

Чемпионат.com

Российская биатлонистка Елизавета Каплина, выступившая в женской гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тюмени, высказалась о шансах лучшего биатлониста мира норвежца Йоханнеса Бё посоревноваться в скорости с лидерами сборной России по лыжным гонкам.

«Йоханнесу Бё надо было бы постараться, чтобы бороться с российскими лыжниками»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сама Каплина показала 33-е время, отстав от победительницы Екатерины Смирновой на 2 минуты 13,7 секунды.

«У нас очень крутые лыжники парни – это Большунов, Устюгов, Червоткин, Спицов. Все очень сильные на мировой арене они очень хорошо смотрятся. Одни из самых сильных, можно сказать, что самые сильные. Так что Йоханнесу Бё очень надо было бы постараться, прямо выложиться по максимуму, чтобы побороться с ними», — сказала Каплина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжный спорт,Елизавета Каплина,Йоханнес Бе,Екатерина Смирнова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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