Устюгов: «Скорее всего, это была последняя гонка на чемпионате России»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов после выступления в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжным гонкам заявил, что это, вероятнее всего, была его последняя гонка на турнире.
Соревнования проходят в Тюмени. Победу в гонке одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с результатом 34 минуты 51,1 секунды. Второе место занял Антон Тимашов (+12,8 секунды), третье — Алексей Червоткин (+27,9). Устюгов занял десятое место (+1 минута, 26,5 секунды).
— Быстро начал, но потом по дистанции завязало меня.
— Что Крамер сказал перед гонкой?
— Ничего не говорил, все по самочувствию и настроению.
— Какое сегодня самочувствие и настроение?
— Неплохое, сейчас. правда, не очень весело.
— Это твоя последняя гонка на чемпионате России?
— Не знаю, посмотрим, скорее всего. да. Может быть, выйду на 50 км или на эстафету, посмотрю по самочувствию.
— Не было сомнений об участии в сегодняшней гонке?
— Нет, не было. Хотелось пробежать хорошо, но что то пошло не так, буду анализировать, смотреть, думать.
— Какое то время ты шел за Большуновым, это не было ошибкой?
— Хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова, идти за ним. Надо сделать какие то выводы, у меня на это есть полчаса, через 30 минут я забуду про эту гонку, — передает слова Устюгова корреспондент «Матч ТВ».
«Матч ТВ» показывает Альфа Банк чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта, Тюменская область). Прямые трансляции турнира смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В среду в 08:40 мск смотрите женский командный спринт.