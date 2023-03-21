Устюгов: «Скорее всего, это была последняя гонка на чемпионате России»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов после выступления в коньковой «разделке» на чемпионате России по лыжным гонкам заявил, что это, вероятнее всего, была его последняя гонка на турнире.

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Соревнования проходят в Тюмени. Победу в гонке одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов с результатом 34 минуты 51,1 секунды. Второе место занял Антон Тимашов (+12,8 секунды), третье — Алексей Червоткин (+27,9). Устюгов занял десятое место (+1 минута, 26,5 секунды).

— Быстро начал, но потом по дистанции завязало меня.

— Что Крамер сказал перед гонкой?

— Ничего не говорил, все по самочувствию и настроению.

— Какое сегодня самочувствие и настроение?

— Неплохое, сейчас. правда, не очень весело.

— Это твоя последняя гонка на чемпионате России?

— Не знаю, посмотрим, скорее всего. да. Может быть, выйду на 50 км или на эстафету, посмотрю по самочувствию.

— Не было сомнений об участии в сегодняшней гонке?

— Нет, не было. Хотелось пробежать хорошо, но что то пошло не так, буду анализировать, смотреть, думать.

— Какое то время ты шел за Большуновым, это не было ошибкой?

— Хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова, идти за ним. Надо сделать какие то выводы, у меня на это есть полчаса, через 30 минут я забуду про эту гонку, — передает слова Устюгова корреспондент «Матч ТВ».