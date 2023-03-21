Мамиашвили призвал европейцев извиниться за Донбасс, говоря о требованиях FIS

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал мерзкими требования Федерации лыжных видов спорта (FIS) от российских лыжников осудить СВО. Напомним, что все чаще звучат слова о допуске россиян на международные турниры, однако единых правил допуска еще озвучено не было.
«То, что предлагается, – это мерзость. Это бред сумасшедшего. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе», — передает слова Мамиашвили РИА Новости.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.
В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.