Мамиашвили призвал европейцев извиниться за Донбасс, говоря о требованиях FIS

«То, что предлагается, – это мерзость. Это бред сумасшедшего. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.



Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе», — передает слова Мамиашвили РИА Новости.