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45 минут назад

Мамиашвили призвал европейцев извиниться за Донбасс, говоря о требованиях FIS

Газета.Ru

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал мерзкими требования Федерации лыжных видов спорта (FIS) от российских лыжников осудить СВО. Напомним, что все чаще звучат слова о допуске россиян на международные турниры, однако единых правил допуска еще озвучено не было.

Мамиашвили призвал европейцев извиниться за Донбасс, говоря о требованиях FIS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что предлагается, – это мерзость. Это бред сумасшедшего. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе», — передает слова Мамиашвили РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,Михаил Мамиашвили,
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