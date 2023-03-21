Тренер Маркус Крамер рассказал о сотрудничестве с лыжницей Юлией Ступак

После вынужденного ухода Крамера из сборной России Ступак оказалась в группе Юрия Бородавко, но практически не стартовала в первой части сезона. Затем Юлия неожиданно оказалась на трассах в Италии, взбудоражив своим появлением соперников из Европы. А по возвращении в Россию сделала заявление, что уходит на самоподготовку, а точнее, как и Сергей Устюгов, будет готовиться по планам Крамера.