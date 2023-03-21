Вяльбе: Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой

«Изначально Томас Бах совершил огромную ошибку, когда очень резко нас отстранили от Паралимпийских игр. Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация. Всегда назад отыграть сложнее, чем сразу не принимать каких-то скоропалител

Я уверена, что и Томас Бах хочет, чтобы развитие спорта было на первом месте. И не получилось бы так, что эта организация (МОК) становится никому не нужной. Одни правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Извините за грубость, но это практически так, что «мы скажем спонсорам, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет». Извините, но олимпийское движение абсолютно нейтральное, оно не относится ни к каким министерствам или правительствам.