Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
16 минут назад

Вяльбе: Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой

Чемпионат.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает недопустимым наличие политических подоплёк в мировом спорте.

Вяльбе: Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Изначально Томас Бах совершил огромную ошибку, когда очень резко нас отстранили от Паралимпийских игр. Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация. Всегда назад отыграть сложнее, чем сразу не принимать каких-то скоропалител

Я уверена, что и Томас Бах хочет, чтобы развитие спорта было на первом месте. И не получилось бы так, что эта организация (МОК) становится никому не нужной. Одни правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Извините за грубость, но это практически так, что «мы скажем спонсорам, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет». Извините, но олимпийское движение абсолютно нейтральное, оно не относится ни к каким министерствам или правительствам.

А тут собираются министры спорта разных стран и принимают какие-то решения. Ну вы принимайте решения, которые касаются развития спорта в вашей стране. Почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия? Это такой нехороший звонок», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий