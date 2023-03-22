Смирнова и Пантрина выиграли женский командный спринт на чемпионате России по лыжам

В Тюмени состоялся финал женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала первая команда Тюменской области, в составе которой выступили Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.