Смирнова и Пантрина выиграли женский командный спринт на чемпионате России по лыжам

В Тюмени состоялся финал женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала первая команда Тюменской области, в составе которой выступили Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал
1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9. 2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды. 3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.