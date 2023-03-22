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1 час назад

Смирнова и Пантрина выиграли женский командный спринт на чемпионате России по лыжам

Чемпионат.comиещё 5

В Тюмени состоялся финал женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала первая команда Тюменской области, в составе которой выступили Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9. 2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды. 3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.

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