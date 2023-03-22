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Большунов и Терентьев не смогли победить в квалификации командного спринта на ЧР-2023

В Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири» 22 марта состоялась квалификация мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

Большунов и Терентьев не смогли победить в квалификации командного спринта на ЧР-2023
© Betassist

Лучший результат в квалификации показали представители первой команды Республики Татарстан Антон Тимашов и Иван Горбунов. Они пробежали дистанцию за 7 минут 45,2 секунды. На 1,9 секунды от них отстали представители сборной Архангельской области — Александр Терентьев и Александр Большунов. Третий результат показали Дмитрий Жуль и Александр Мельниченко, представляющие Красноярский край.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
  1. Антон Тимашов и Иван Горбунов (Республика Татарстан — 1) — 7.45,2;
  2. Александр Терентьев и Александр Большунов (Архангельская область) — + 1,9 секунды;
  3. Дмитрий Жуль и Александр Мельниченко (Красноярский край — 1) — +3,1.

Отметим, что в финал соревнования пробились 15 команд. Финальный забег командного спринта у мужчин состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 11:00 мск.

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