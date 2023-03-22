Большунов и Терентьев не смогли победить в квалификации командного спринта на ЧР-2023

В Тюмени на стадионе «Жемчужина Сибири» 22 марта состоялась квалификация мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.

Лучший результат в квалификации показали представители первой команды Республики Татарстан Антон Тимашов и Иван Горбунов. Они пробежали дистанцию за 7 минут 45,2 секунды. На 1,9 секунды от них отстали представители сборной Архангельской области — Александр Терентьев и Александр Большунов. Третий результат показали Дмитрий Жуль и Александр Мельниченко, представляющие Красноярский край.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2023. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация Антон Тимашов и Иван Горбунов (Республика Татарстан — 1) — 7.45,2; Александр Терентьев и Александр Большунов (Архангельская область) — + 1,9 секунды; Дмитрий Жуль и Александр Мельниченко (Красноярский край — 1) — +3,1.